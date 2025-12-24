Медіа: Двоє солдатів з КНДР, яких взяли в полон українські військові, попросили притулку в Південної Кореї

Двоє північнокорейських солдатів віком близько 20 років, яких українські військові взяли в полон у Курській області Росії, написали листа, в якому висловили бажання поїхати до Південної Кореї.

Про це розповів керівник групи північнокорейських перебіжчиків у Південній Кореї, передає Yonhap.

Лист доставили на початку грудня через південнокорейського продюсера документальних фільмів, який побував у таборі для військовополонених поблизу Києва.

Зокрема, у ньому полонені кажуть, що вважають жителів Південної Кореї своїми братами.

Полонені висловили свою вдячність тим, хто сказав, що нинішня ситуація, з якою вони стикаються, є «не трагедією, а початком нового життя».

«Завдяки підтримці людей в ​​Республіці Корея почали народжуватися нові мрії та прагнення», — написали вони.

Участь КНДР у війні проти України

Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною — перші з них прибули на фронт ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня цього року Росія уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Через два дні КНДР підтвердила, що її військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.

У липні українська розвідка зазначала, що Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військових, які воюють на боці Росії, і додатково відправити 25—30 тисяч солдатів на допомогу Москві.

У січні 2025 року Сили оборони взяли в полон перших двох солдатів КНДР. Президент Володимир Зеленський казав, що Україна готова передати їх лідерові Пінічної Кореї Кім Чен Ину.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.

У квітні агентство Reuters писало, що КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими, подекуди йшлося про 100%. Видання зазначало, що це найзначніша пряма військова допомога Росії у війні.

У жовтні Генштаб ЗСУ повідомив, що командування російської окупаційної армії залучає підрозділи північнокорейських військ, щоб корегувати удари по Сумській області.