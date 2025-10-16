Генштаб: Північнокорейські оператори БпЛА коригують удари росіян по Сумщині

Командування російської окупаційної армії залучає підрозділи північнокорейських військ для коригування ударів по Сумській області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

З території Курської області ці підрозділи проводять розвідку за допомогою дронів, виявляють позиції ЗСУ та допомагають коригувати атаки по позиціях українських підрозділів у Сумській області.

Сили оборони України зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та військовими російської армії. Оператори коригували удари реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.

«У зв’язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області керівництво Російської Федерації продовжує залучати підрозділи з Північної Кореї до активних бойових дій», — зазначили в Генштабі.

Участь КНДР у війні проти України

Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною — перші з них прибули на фронт ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня цього року Росія уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Через два дні КНДР підтвердила, що її військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.

У липні українська розвідка зазначала, що Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військових, які воюють на боці Росії, і додатково відправити від 25 до 30 тисяч солдатів на допомогу Москві.

Станом на 2 вересня відомо, що на війні проти України загинули щонайменше 2 тисячі військових Північної Кореї.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.

У квітні агентство Reuters писало, що КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими. Подекуди йшлося про 100%. Видання зазначало, що це найзначніша пряма військова допомога Росії у війні.