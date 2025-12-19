Axios: Власники TikTok домовилися про продаж американського бізнесу інвесторам

Китайська компанія ByteDance, яка володіє TikTok, підписала угоду про передачу контролю над американською частиною бізнесу новому спільному підприємству, яке контролюватимуть здебільшого інвестори зі США.

Про це пише Axios із посиланням на внутрішню записку компанії.

Угоду оцінюють приблизно у $14 мільярдів. Завершити її планують 22 січня 2026 року.

Нове підприємство називатиметься TikTok USDS Joint Venture LLC. Американські компанії Oracle, Silver Lake Management та інвестфонд MGX з Абу-Дабі отримають у ньому частку в 45%.

Майже третина акцій належатиме афілійованим структурам чинних інвесторів ByteDance, а приблизно 20% залишаться у ByteDance.

Спільне підприємство відповідатиме за захист даних користувачів у США, безпеку алгоритмів, модерацію контенту і програмне забезпечення.

Також воно займатиметься перенавчанням алгоритму рекомендацій на основі даних американських користувачів, щоб унеможливити зовнішній вплив на формування стрічки контенту.

Oracle відповідатиме за аудит і відповідність вимогам національної безпеки.

Ця угода покладе край багаторічним спробам Вашингтону змусити ByteDance продати американську частину бізнесу через побоювання, повʼязані з національною безпекою.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США в березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у країні. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.

Трамп казав, що його адміністрація веде переговори з чотирма різними групами про продаж китайської соцмережі TikTok. І назвав усіх потенційних покупців «прийнятними». Згодом американський президент заявив, що готовий знизити митні тарифи для Китаю, якщо вдасться укласти угоду про продаж TikTok.

У квітні Китай відхилив угоду про продаж TikTok США після нових мит Трампа. Угоду вже майже уклали. За планом частка китайської компанії ByteDance, яка володіє TikTok, мала бути меншою ніж 20% — тоді застосунок не забанили б у США. Та коли Трамп увів проти Китаю мито у 54%, Пекін обурився і відкликав угоду.

У вересні Bloomberg дізнався, що американську частку TikTok викупить консорціум, до якого входять Oracle, Andreessen Horowitz та інвестиційна компанія Silver Lake Management LLC.