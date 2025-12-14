У Росії люди вийшли на протест через блокування дитячої гри Roblox

У російському місті Томськ у Сибіру кілька десятків людей вийшли на акцію проти заборони дитячої ігрової платформи Roblox.

Про це пише Reuters.

Акція відбулася в парку імені Володимира Висоцького. Попри сніг росіяни стояли просто неба із саморобними плакатами «Руки геть від Roblox» та «Roblox — жертва цифрової залізної завіси». Участь у протесті взяли близько 25 людей.

Роскомнагляд заблокував Roblox 3 грудня. Там заявили, що платформа «переповнена неприйнятним контентом», який може негативно впливати на «духовний і моральний розвиток дітей».

Блокування Roblox відбувається на тлі жорсткої цензури в Росії. Влада вже обмежила або повністю заблокувала доступ до Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp і YouTube.

Заборона популярної гри спричинила дискусії про цензуру, безпеку дітей в інтернеті та ефективність блокувань загалом. Багато росіян обходять заборони за допомогою VPN, що ставить під сумнів сам сенс таких обмежень.

Водночас деякі батьки і вчителі підтримують рішення влади. Вони кажуть, що через Roblox діти можуть стикатися із сексуалізованим контентом і спілкуватися з дорослими незнайомцями.

Roblox раніше вже потрапляла під заборони в інших країнах, зокрема в Іраку й Туреччині, також через побоювання щодо безпеки дітей.