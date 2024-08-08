У Туреччині заборонили ігрову платформу Roblox через експлуатацію дітей

У Туреччині 7 серпня заборонили популярну платформу для онлайн-ігор Roblox. Це сталось незабаром після блокування Instagram й активізувало дискусії про цифрову свободу в країні.

Про це повідомило Управління інформаційно-комунікаційних технологій Туреччини, подробиці розповіло Turkiye Today.

Заборону Roblox влада Туреччини пояснює неналежним сексуальним контентом на платформі, який сприймався як експлуатація дітей.

Серед інших проблем, які призвели до заборони Roblox — віртуальні вечірки, які начебто пропагували педофілію, розповсюдження віртуальної валюти Robux через ботів, щоб заохотити дітей до участі в цих заходах, а також надмірна присутність сайтів азартних ігор. Також на платформі виявили проблеми з моніторингом та регулюванням контенту.

Головна державна прокуратура Адани ініціювала розслідування цих питань, що і призвело до обмеження.

Що таке Roblox і що з нею не так

Roblox — це безкоштовна онлайн-платформа для створення ігор, запущена у 2006 році. Користувачі можуть створювати власні ігри в Roblox Studio, грати в ігри, створені іншими людьми, а також створювати одяг для свого персонажа. Деякі товари в каталозі можна купити за ігрову валюту — Robux.

Платформа має понад 70 мільйонів щоденних активних користувачів у всьому світі, а їх місячна кількість станом на квітень 2024 року — 196 мільйонів. При цьому 60% користувачів молодші 16 років.

Roblox регулярно піддається критиці через проблеми з модеруванням та експлуатацію дітей. Наприклад, у 2022 з платформи видалили дві гри про війну в Україні, назвавши їх «порушенням правил спільноти».

А в липні 2023-го видання The New York Times виявило російську пропаганду — один з користувачів створив парад внутрішніх військ МВС Росії, щоб відсвяткувати День Росії. Дослідники зі спільноти Molfar повідомляли й про інші випадки прокремлівської пропаганди на платформі, багато з яких стосувались звеличення перемоги СРСР над нацистською Німеччиною.

У травні 2024 року проти Roblox та низки інших ігор подали масові позови батьки, звинувачуючи у наживі на навмисному сприянні масовій залежності дітей та підлітків.