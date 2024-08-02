У Туреччині заблокували Instagram. Перед цим влада критикувала соцмережу за приховування постів, повʼязаних із загибеллю лідера ХАМАС Ханії

Управління інформаційних технологій і звʼязку Туреччини сьогодні зранку заблокувало доступ до соцмережі Instagram. Офіційно причину не повідомляють, однак блокування платформи може бути повʼязано з тим, що незадовго до цього речник президента Реджепа Ердогана розкритикував соцмережу за «цензуру» публікацій, повʼязаних із загибеллю політичного лідера ісламістського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Про це повідомляють Bloomberg і турецька служба Deutsche Welle.

У середу керівник відділу комунікацій президента Ердогана Фахреттін Алтун звинуватив Instagram у тому, що він «активно перешкоджає людям увисловлювати співчуття через загибель лідера ХАМАС Ханії без жодних посилань на будь-які порушення політики соцмережі».

Instagram був недоступний у Туреччині станом на ранок пʼятниці. Деякі користувачі повідомляють, що на платформі не оновлюється контент стрічки публікацій, а мобільний застосунок видає повідомлення про помилку.

Відомий турецький фахівець із кібербезпеки заявив, що у країні соцмережу заблокували нібито з огляду на «захист національної безпеки та громадського порядку».

Туреччина є лютим критиком війни Ізраїлю в секторі Гази та не вважає ХАМАС терористичною організацією.

Раніше турецький уряд уже обмежував доступ до популярних соцмереж, як-от X (колишній Twitter) чи YouTube, під час терактів чи великих стихійних лих — переважно з міркувань безпеки.

Інтернет-регулятор має повноваження частково блокувати соцмережі за кількох умов, а сервіси повинні мати місцевих представників. Жорсткіший контроль уряду над платформами має викликати занепокоєння серед правозахисних організацій, опозиційних політиків та інших критиків, які стверджують, що це пригнічує свободу слова.