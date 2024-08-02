У Туреччині заблокували Instagram. Перед цим влада критикувала соцмережу за приховування постів, повʼязаних із загибеллю лідера ХАМАС Ханії

Управління інформаційних технологій і звʼязку Туреччини сьогодні зранку заблокувало доступ до соцмережі Instagram. Офіційно причину не повідомляють, однак блокування платформи може бути повʼязано з тим, що незадовго до цього речник президента Реджепа Ердогана розкритикував соцмережу за «цензуру» публікацій, повʼязаних із загибеллю політичного лідера ісламістського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії.
Про це повідомляють Bloomberg і турецька служба Deutsche Welle.
У середу керівник відділу комунікацій президента Ердогана Фахреттін Алтун звинуватив Instagram у тому, що він «активно перешкоджає людям увисловлювати співчуття через загибель лідера ХАМАС Ханії без жодних посилань на будь-які порушення політики соцмережі».
Instagram був недоступний у Туреччині станом на ранок пʼятниці. Деякі користувачі повідомляють, що на платформі не оновлюється контент стрічки публікацій, а мобільний застосунок видає повідомлення про помилку.
Відомий турецький фахівець із кібербезпеки заявив, що у країні соцмережу заблокували нібито з огляду на «захист національної безпеки та громадського порядку».
Туреччина є лютим критиком війни Ізраїлю в секторі Гази та не вважає ХАМАС терористичною організацією.
Раніше турецький уряд уже обмежував доступ до популярних соцмереж, як-от X (колишній Twitter) чи YouTube, під час терактів чи великих стихійних лих — переважно з міркувань безпеки.
Інтернет-регулятор має повноваження частково блокувати соцмережі за кількох умов, а сервіси повинні мати місцевих представників. Жорсткіший контроль уряду над платформами має викликати занепокоєння серед правозахисних організацій, опозиційних політиків та інших критиків, які стверджують, що це пригнічує свободу слова.
- Ісмаїла Ханію вбили в Тегерані 31 липня. Він приїхав на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. ХАМАС поклав відповідальність за вбивство на Ізраїль, однак офіційно Ізраїль та його армія цього не коментували.
- У відповідь на вбивство Ханії верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю, пише NYT. Однак і публічно Хаменеї пообіцяв помститися за Ханію, оскільки той загинув на території Ірану.
- Учора The New York Times з посиланням на джерела повідомляв, що Ханія загинув через бомбу, закладену в гостьовий будинок, де він зупинявся в Тегерані. Її таємно пронесли на територію комплексу два місяці тому.