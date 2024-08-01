NYT: Лідера ХАМАС Ханію вбила бомба, захована в його гостьовому будинку

Лідер політичного крила ХАМАС Ісмаїл Ханія загинув через бомбу, закладену в гостьовий будинок, де він зупинявся в Тегерані. Її таємно пронесли на територію комплексу два місяці тому.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Гостьовим будинком управляє Корпус вартових ісламської революції (КВІР), будинок є частиною великого комплексу Нешат в елітному районі північного Тегерану. Там є посилена охорона.

За словами джерел газети, лідер політичного офісу ХАМАС у Катарі зупинявся в цьому гостьовому будинку кілька разів під час відвідин Тегерану.

Ісмаїл Ханія був у своїй кімнаті, коли бомбу дистанційно підірвали. Загинув і він, і його охоронець. Через вибух вибило вікна, обвалило зовнішню стіну.

За кілька годин після вибуху виникли припущення, що Ізраїль убив Ханію за допомогою ракетного удару або удару з дрона. Однак така теорія викликала питання про те, як Ізраїль міг уникнути іранських систем протиповітряної оборони.

Утім, для вбивства виконавці скористалися іншою прогалиною в обороні Ірану — провалом в охороні комплексу, у який вдалося закласти бомбу. Вона залишалася непоміченою протягом багатьох тижнів. Як саме її пронесли й заклали — невідомо.

Іранські чиновники на умовах анонімності кажуть, що це стало катастрофічним провалом розвідки та Сил безпеки Ірану, а також великим збентеженням для гвардійців КВІР, які використовують комплекс для таємних зустрічей і розміщення важливих гостей, таких як Ханія.

Тегеран уже був під посиленою охороною через інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. На церемонію зібралися високопоставлені урядовці, військові командири з 86 країн.