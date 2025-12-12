Генпрокурор Руслан Кравченко заперечив інформацію про свою відставку, яку ширили в мережі. Пообіцяв «прийти за кожним особисто»

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що не подавав у відставку і не збирається цього робити. Так він спростував заяви, що поширилися в телеграм-каналах.

Про це він написав у соцмережах.

Кравченко каже, що «на своєму місці» й продовжує виконувати обов’язки генерального прокурора.

Він також наголосив, що знає «кожного, хто працює зараз проти нього і прокуратури як інституції», і заявив, що «прийде за кожним особисто».

«Я залишаюся там, де обіцяв бути, там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось», — написав генпрокурор.

Хто такий Руслан Кравченко

Руслан Кравченко став генеральним прокурором України в червні 2025 року. Він замінив Андрія Костіна, якого звільнили з посади після скандалу з фейковими інвалідностями, які оформлювали собі прокурори.

У промові перед Верховною Радою Кравченко пообіцяв бути політично незалежним і приймати лише справедливі рішення, не використовуючи посаду для політичних переслідувань. Він хоче відновити довіру до прокуратури та повернутися до її ролі як «координатора роботи всіх правоохоронних органів».

З 2021 року Кравченко був керівником Бучанської окружної прокуратури, брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро. З квітня 2023-го він очолював Київську ОВА, поки наприкінці грудня 2024 року його не звільнили. Тоді ж Кравченка призначили головою Державної податкової служби України.