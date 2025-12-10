Суд залишив ексмера Одеси Труханова під домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив ексмера Одеси Геннадія Труханова під домашнім арештом.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

31 жовтня суд відправив Труханова під домашній арешт до 28 грудня, а також присудив запобіжні заходи іншим вісьмом одеським чиновникам. Мова про справу щодо подій 30 вересня, коли через зливу в Одесі загинули девʼятеро людей, зокрема 9-річна дитина.

Труханова та інших чиновників підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей.

Інші справа Труханова

Також колишнього мера Одеси підозрюють у незаконному заволодінні землею. За даними слідства, у 2016—2019 роках Труханов із поплічниками розробив схему незаконної передачі землі Одеської громади під забудову. Через це громада зазнала збитків на 689 мільйонів гривень.

18 листопада за нього внесли заставу — 42 мільйони гривень. За словами адвоката Олександра Лисака, гроші на заставу дали 25 людей.