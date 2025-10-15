The Insider: СБУ опублікувала підробку російського паспорта мера Одеси Труханова

Служба безпеки України опублікувала підробку закордонного російського паспорта мера Одеси Геннадія Труханова.
Про це пише російське медіа The Insider.
Журналісти стверджують, що Геннадій Труханов мав два російські паспорти:
- перший починається з номера 4604. Його видали 15 квітня 2003 року, потім його втратили;
- другий починається з номера 4611. Його видали 24 березня 2012 року замість втраченого. У заяві на видачу цього паспорта, який є у розпорядженні The Insider, є примітка «у звʼязку з досягненням 45-річного віку».
Щодо російського паспорта Труханова, копії якого опублікувала СБУ, то документ із таким самим номером належить росіянці Тетяні. Також з номера паспорта випливає, що його видали 2 листопада 2010 року, а не 15 грудня 2015-го, як було зазначено.
Журналісти також звернули увагу, що в документі неправильно транслітеровано ім’я Геннадій — з однією n.
Що передувало
СБУ 14 жовтня заявила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України, бо встановили, що він є громадянином РФ і має діючий російський закордонний паспорт.
За інформацією СБУ, у грудні 2015 року він отримав російський закордонний паспорт.
Спецслужба каже, що у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів — суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта.
Тоді ж суд зазначив, що людина не втрачає російського громадянства, навіть коли скасовує або відмовляється від цього документа, якщо його отримали на законних підставах.
- 13 жовтня на сайті президента зʼявилася електронна петиція з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Менш ніж за добу вона зібрала необхідну кількість підписів. Журналісти вже давно заявляли про наявність у Труханова російського паспорта, але він це заперечує.
- Геннадій Труханов каже, що рішення про позбавлення громадянства України він оскаржуватиме у Верховному суді, а «якщо цього буде замало» — у Європейському суді з прав людини.
- Труханов заявив, що до моменту, коли міська рада припинить його повноваження, він «продовжуватиме виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова».