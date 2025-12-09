Politico: Японія відмовилася приєднатися до плану ЄС про використання заморожених активів РФ для України

Японія відхилила пропозицію Євросоюзу долучитися до плану з використання заморожених російських активів для фінансування України.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатів, обізнаних із перебігом переговорів, на яких оголосили про це рішення.

На зустрічі міністрів фінансів G7 8 грудня Японія дала зрозуміти, що не може використати майже $30 мільярдів заморожених російських активів, які зберігаються на її території, для надання Україні кредиту.

Міністерка фінансів Японії Сатсукі Катаяма назвала головними перешкодами юридичні нюанси. Хоча, за інформацією посадовців, справжня причина повʼязана з небажанням США використовувати активи на користь України. Токіо, мовляв, не хоче суперечити рішенню свого ключового союзника.

Єврокомісія хоче, щоб столиці країн ЄС уклали угоду про використання до €210 мільярдів санкційної готівки до саміту лідерів 18 грудня. Цьому чинить опір Бельгія, побоюючись, що їй доведеться повернути повну суму, якщо Росія звернеться по гроші в майбутньому.