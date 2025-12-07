Соцмережа X заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії. Раніше та оштрафувала X на $120 млн

Соціальна мережа X заблокувала рекламний акаунт Європейської комісії, яка 5 грудня оштрафувала її на $120 мільйонів за порушення закону про модерацію контенту.

Про рішення повідомив керівник відділу продукції Нікіта Бір.

Рекламний акаунт — це додатковий обліковий запис, призначений для проведення рекламних компаній і пов’язаний з основним акаунтом.

Бір пояснив блокування тим, що Єврокомісія зловживала рекламним інструментом соцмережі: публікувала посилання, змушуючи користувачів вважати, що це відео, і тим самим штучно збільшували охоплення. Він зробив репост допису Єврокомісії про штраф проти X, в якому, якщо натиснути на відео, то переходиш на сайт Єврокомісії з новиною про штраф.

Багато хто в коментарях оцінює цей крок як помсту Єврокомісії за штраф на $120 мільйон. Єврокомісія дійшла висновку, що символ «синьої галочки» у X вводив користувачів в оману, платформа перешкоджала отримати доступу до даних і не змогла належним чином створити архів рекламних оголошень.

Соцмережі дали місяці на те, щоб запропонувати, як усунути порушення, і три місяці, щоб реалізувати це. Якщо цього не станеться, X ризикує отримати додаткові штрафи.

Після цього американський мільярдер і власник X Ілон Маск закликав ліквідувати Європейський Союз і повернути суверенітет країнам ЄС. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що шляхом штрафу Брюссель карає X за відмову від цензури. Державний секретар США Марко Рубіо назвав штраф «атакою на американські технологічні компанії».