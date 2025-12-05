ЄС оштрафував соцмережу Х Ілона Маска на €120 млн. У чому причина

Європейська комісія оштрафувала соціальну мережу X, що належить американському бізнесмену Ілону Маску, на €120 мільйонів за порушення закону про модерацію контенту.

Про це пише Bloomberg.

Це перший випадок, коли соцмережа, раніше відома як Twitter, отримала штраф у межах Закону про цифрові послуги.

Єврокомісія дійшла висновку, що символ «синьої галочки» у X вводив користувачів в оману, платформа перешкоджала отримати доступу до даних і не змогла належним чином створити архів рекламних оголошень.

«Сині галочки» платформи, які Маск після купівлі Twitter зробив платними, дозволяють будь-кому отримати статус підтвердженого акаунта, що робить пошук справжніх профілів важчим.

Розслідування почалося у 2023 році, і минулого року регулятори ухвалили попереднє рішення про те, що X порушила закон.

Штраф не базувався на доходах усієї великої приватної бізнес-імперії Маска у сферах космічних технологій, інфраструктури й нейротехнологій, яку регулятори раніше розглядали як потенційну основу для розрахунку санкцій.

У X тепер є 60 днів, щоб запропонувати шляхи усунення порушень, і 90 днів для їхньої реалізації. Якщо цього не станеться, X ризикує отримати додаткові штрафи.

Згідно із Законом про цифрові послуги, чинним від 2023 року, ЄС може накладати штрафи до 6% глобального річного доходу платформи за неналежну боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією або за порушення вимог прозорості. У цьому випадку покарання визначили за принципом пропорційності, а не виходячи з обсягів доходів.

Bloomberg зазначає, що, хоч сума штрафу для Х виявилась меншою, ніж очікувалося, це рішення ЄС все одно загострить напруження між Брюсселем і Білим домом у питаннях свободи слова та регулювання технологій.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово критикував великі штрафи та спроби ЄС контролювати американські технологічні компанії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед оголошенням штрафу для соцмережі Х заявив, що «ЄС має захищати свободу слова, а не атакувати американські компанії через нісенітниці». У відповідь єврокомісар з питань цифрових технологій Генна Вірккунен заявила, що це не має нічого спільного із цензурою, «а стосується прозорості».