Twitter виходить із Кодексу ЄС про дезінформацію

Twitter добровільно вийшов із Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона.

Водночас у Twitter залишаються зобовʼязання боротися з фейками. Це стане юридичним обовʼязком після 25 серпня відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги.

Компанія Twitter Inc. — єдина велика технологічна платформа, яка не надіслала до ЄС повного звіту згідно з Кодексом, вона мала його дотримуватися після поглинання мережі американським мільярдером Ілоном Маском у 2022 році.

Через масове скорочення працівників у Twitter Брюссель занепокоєний, чи зможе компанія відповідати правилам і законам ЄС. Якщо вона цього не робитиме, то отримає штраф у розмірі 6% річного доходу. Або ж Twitter можуть заборонити в Євросоюзі.