BBC: Через скорочення штату у Twitter активно діють російські тролі

Сотні акаунтів просувають у Twitter російську та китайську державну пропаганду. Власник соцмережі Ілон Маск ліквідував команду, яка боролася з цими явищами.
Про це пише BBC.
Підрозділ займався боротьбою з «інформаційними операціями», координував кампанії таких країн, як росія, Китай та Іран, що могли впливати на громадську думку та підривати демократію.
Після купівлі соцмережі Ілоном Маском більшість цих спеціалістів звільнилися або були звільнені. Це зробило платформу вразливою для іноземних маніпуляцій.
«Увесь людський шар було знищено. Усе, що залишилося в Twitter, — це автоматизовані системи виявлення», — сказав журналістам колишній співробітник компанії.
Зараз у Twitter активно діє нова група російських тролів. Вони підтримують війну росії проти України, висміюють Київ і Захід, атакують незалежні російськомовні медіа. Багато таких акаунтів уже призупинені, але десятки досі активні.
Експерти Університету Клемсона зазначають, що ця мережа, імовірно, походить з «фабрики тролів» засновника «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина. Крім цієї групи акаунтів, дослідники виявили мережу тролів, які підтримують Україну, і ще одну, яка захищає російську опозицію, зокрема Олексія Навального.
Команда Університету Клемсона також відстежує прокитайські облікові записи, які пишуть китайською та англійською мовами на теми, важливі для уряду КНР.
«Без команди, присвяченої боротьбі зі скоординованими кампаніями, Twitter повільно ставатиме дедалі більш небезпечним», — попереджають дослідники.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи звільненням.
- Відтоді як Ілон Маск придбав Twitter Inc., компанія почала регулярно ігнорувати сплату за оренду приміщень та надання інших послуг. The Wall Street Journal писав, що орендодавці, консультанти та продавці за останній час висунули скарги на понад $14 мільйонів плюс відсотки. Ідеться щонайменше про девʼять судових процесів.
- The New York Times писала, що Twitter звільнив щонайменше 200 співробітників. Це майже 10% із приблизно двох тисяч, які досі працюють у компанії. Коли в жовтні 2022 року Ілон Маск придбав соцмережу, там було 7 500 працівників.
- Колишній генеральний директор Twitter Параг Агравал і двоє інших топменеджерів судитимуться з медіакомпанію через те, що вона не відшкодувала їм понад мільйон доларів особистих судових витрат.