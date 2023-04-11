Колишні топменеджери Twitter подали до суду на компанію через несплату рахунків

Колишній генеральний директор Twitter Параг Агравал і двоє інших топменеджерів судитимуться з медіакомпанію через те, що вона не відшкодувала їм понад мільйон доларів особистих судових витрат.

Про це пише Axios.

Ілон Маск звільнив Агравала, колишнього головного юрисконсульта Віджая Гадде та колишнього фінансового директора Неда Сігала, коли придбав платформу за $44 мільярди. Тепер вони стверджують, що компанія «відмовлялася визнати свої зобовʼязання та сплачувати будь-які рахунки».

«Цей позов спрямований на прискорене винесення рішення, яке вимагає від відповідача виконання своїх зобовʼязань щодо сплати судових зборів і витрат, повʼязаних із поточними судовими процесами та розслідуваннями», — йдеться в заяві.