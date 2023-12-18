Євросоюз розпочав розслідування щодо соцмережі X (Twitter)

Європейський Союз розпочав розслідування щодо платформи X (колишній Twitter) через ймовірне порушення закону про цифрові послуги, повідомив європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.

Закон про цифрові послуги вимагає від великих онлайн-платформ і пошукових систем посилено боротися з незаконним вмістом і ризиками для громадської безпеки, а також для захисту від маніпуляцій в інтернеті. Будь-якій компанії, що порушить правила, загрожує штраф на суму до 6% її світового прибутку.

Розслідування щодо Х буде першим розслідуванням після ухвалення закону. Воно зосередиться на заходах, вжитих X для підвищення прозорості платформи, і на дизайні інтерфейсу користувача, який може вводити в оману — наприклад, сині галочки біля акаунту, які видають за платну підписку.

Єврокомісія повідомила, що тепер найперше проведе поглиблене розслідування щодо X і продовжить збирати докази, надсилаючи додаткові запити на інформацію, проводячи інтерв’ю та перевірки.