Євросоюз розпочав розслідування щодо соцмережі X (Twitter)

Європейський Союз розпочав розслідування щодо платформи X (колишній Twitter) через ймовірне порушення закону про цифрові послуги, повідомив європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.
Закон про цифрові послуги вимагає від великих онлайн-платформ і пошукових систем посилено боротися з незаконним вмістом і ризиками для громадської безпеки, а також для захисту від маніпуляцій в інтернеті. Будь-якій компанії, що порушить правила, загрожує штраф на суму до 6% її світового прибутку.
Розслідування щодо Х буде першим розслідуванням після ухвалення закону. Воно зосередиться на заходах, вжитих X для підвищення прозорості платформи, і на дизайні інтерфейсу користувача, який може вводити в оману — наприклад, сині галочки біля акаунту, які видають за платну підписку.
Єврокомісія повідомила, що тепер найперше проведе поглиблене розслідування щодо X і продовжить збирати докази, надсилаючи додаткові запити на інформацію, проводячи інтерв’ю та перевірки.
- Закон ЄС про цифрові послуги набув чинності 25 серпня. Однак якщо раніше ЄС мав побоювання, що Twitter може не дотримуватися норм закону, то вони посилилися після того, як Twitter добровільно вийшов із Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації. У червні 2023 року Twitter погодився дотримуватися Закону ЄС про цифрові послуги.