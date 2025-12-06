Ілон Маск закликав ліквідувати ЄС — раніше Євросоюз наклав штраф на його соцмережу Х

Американський мільярдер Ілон Маск закликав закрити Європейський Союз і повернути суверенітет країнам ЄС. Напередодні ЄС оштрафував його соцмережу Х (колишній Twitter) на €120 мільйонів.

Про це він написав на своїй сторінці в Х.

Його пост з’явився наступного дня після того, як Єврокомісія оштрафувала його соцмережу X за порушення Закону про цифрові послуги (DSA). Також Маск написав, що без ЄС національні уряди «краще представлятимуть своїх громадян».

Єврокомісія напередодні заявила, що X вводить користувачів в оману «синьою галочкою», бо будь-хто може купити статус «перевіреного», хоча компанія не перевіряє такі акаунти. Саме це стало підставою для штрафу.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що таким чином Брюссель нібито карає X за відмову від цензури. Державний секретар США Марко Рубіо назвав штраф «атакою на американські технологічні компанії».

У Єврокомісії звинувачення відкидають. Речниця Паула Піньйо наголосила, що штраф не стосується цензури, адже йдеться про прозорість роботи платформи.

Тепер у соцмережі є 60 днів, щоб запропонувати шляхи усунення порушень, і 90 днів для їхньої реалізації. Якщо цього не станеться, соцмережа ризикує отримати додаткові штрафи.