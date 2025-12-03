У російському тилу підірвали нафтопровід «Дружба» — це вже щонайменше пʼята атака

У ніч проти 1 грудня в Росії підірвали нафтопровід «Дружба».

Про це «Бабелю» повідомили джерела в ГУР.

Атака сталася неподалік неподалік села Казинські Висілки Тамбовської області. Там проходить ділянка нафтопроводу Таганрог — Липецьк.

Для атаки використали вибухівку з дистанційним підривом і додатковими горючими сумішами, щоб досягти більшого горіння. Місцеві жителі в соціальних мережах писали, що чули гуркіт, який супроводжувався яскравими спалахами.

Атаки по «Дружбі»

Атаки по нафтоперекачувальних станціях на нафтогоні «Дружба» почалися ще 13 серпня. У ніч проти 18 серпня Сили оборони України вдарили по ньому вдруге, а пізно ввечері 21 серпня — втретє.

Угорщина скаржилась, що через удари припинилися поставки нафти до країни. Утім, Єврокомісія заперечила скарги Будапешту.

28 серпня Угорщина заборонила командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту «Мадяру» Бровді вʼїзд у Шенгенську зону через атаки по нафтопроводу. МЗС України у відповідь викликало угорського посла.

7 вересня Сили безпілотних систем атакували виробничу лінію «8-Н» у Брянській області. Вона входить до комплексу магістрального нафтопроводу «Сталевий кінь», що належить компанії «Транснафта-Дружба».