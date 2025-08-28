Атаки на нафтопровід «Дружба»: Угорщина заборонила українському командиру вʼїзд у Шенгенську зону

Угрощина заборонила вїзд до Шенгенської зони українському командиру, відповідальному за удар по нафтопроводу «Дружба» 21 серпня.

Про це в соціальних мережах написав очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто.

«Це був напад на суверенітет Угорщини, який поставив під загрозу нашу енергетичну безпеку та майже змусив нас використовувати наші стратегічні резерви», — написав Сіярто.

Хоча Сіярто не назвав імені, ймовірно, йдеться про командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді. Про те, що це саме Бровді, також пишуть угорські медіа.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна вживатиме дзеркальних дій.

«Як безсоромно публікувати це після жорстокої атаки терористичної держави Росії [комбінована атака РФ по Києву в ніч проти 28 серпня]. Петере, якщо російський трубопровід для тебе важливіший за українських дітей, яких Росія вбила сьогодні вранці, то це моральний розпад. Угорщина перебуває на неправильному боці історії», — написав Сибіга.