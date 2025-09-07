У Росії нафтопровід «Дружба» знову був під атакою, також палає НПЗ

Сили оборони у ніч проти 7 вересня атакували кілька важливих обʼєктів на території Росії.

Про це повідомили командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, а також Генеральний штаб ЗСУ.

У Брянській області під атакою була виробнича лінія «8-Н», яка входить до комплексу магістрального нафтопроводу «Сталевий кінь». Обʼєкт забезпечує нафтопродуктами російську окупаційну армію. Зафіксовано численні влучання, в ділянці насосної станції та резервуарного парку сталась пожежа.

Бровді наголосив, що цей обʼєкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ до Росії, зокрема з Мозирського та Новополоцького НПЗ.

У Краснодарському краї Сили спецоперацій атакували Ільський НПЗ. Цей нафтопереробний завод щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти та задіяний у забезпеченні Збройних сил РФ. Фіксувалися вибухи та пожежа в районі об’єкта.

Також Сили оборони поцілили по місцях дислокації російських військ та складах матеріально-технічного забезпечення військових частин у Курській області РФ.

Атаки по «Дружбі»

Атаки по нафтоперекачувальних станціях на нафтогоні «Дружба» почалися ще 13 серпня. У ніч проти 18 серпня Сили оборони України вдарили по ньому вдруге, а пізно ввечері 21 серпня — втретє.

Угорщина скаржилась, що через удари припинилося постачання нафти до країни. Утім, Єврокомісія заперечила скарги Будапешту.

28 серпня Угорщина заборонила командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту «Мадяру» Бровді вʼїзд у Шенгенську зону через атаки по нафтопроводу. МЗС України у відповідь викликало угорського посла.