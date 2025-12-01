BBC: Минулого року на грузинських протестувальників поліція розпилила речовину часів Першої світової

Журналісти BBC зʼясували, що під час протестів наприкінці 2024 року грузинські правоохоронці розпилили на протестувальників речовину, яку використовували під час Першої світової війни.

Щоб дійти такого висновку, вони поспілкувалися з експертами з хімічної зброї, інформаторами з підрозділів грузинської поліції з боротьби з масовими заворушеннями та лікарями.

Докази вказують на речовину, яку французькі військові назвали «каміт». Франція застосувала її проти Німеччини під час Першої світової війни. Існує мало документів про її подальше використання, але вважається, що її вивели з обігу приблизно у 1930-х роках через занепокоєння її тривалим впливом.

Як заміну використовують газ CS, відомий як сльозогінний газ. Проте сотні протестувальників заявляють, що після торішнього інциденту страждали від побічних наслідків, яких CS не має.

Педіатр Костянтин Чахунашвілі був серед тих, кого обприскали з водометів, він сказав, що шкіра пекла кілька днів, і це неможливо було змити — від води ставало ще гірше.

Чахунашвілі хотів дізнатися, чи інші постраждали від подібних наслідків. Тому він звернувся через соціальні мережі до демонстрантів, які постраждали протягом першого тижня демонстрацій, з проханням заповнити анкету. З ним звʼязалися майже 350 людей. Майже половина сказала, що ще понад місяць страждали принаймні від одного побічного ефекту: головного болю, втоми, кашлю, задишки та блювання.

У 69 людей, яких обстежив доктор Чахунашвілі, він виявив значно вищу кількість аномалій в електричних сигналах у серці.

Кілька високопоставлених викривачів, пов’язаних із Департаментом спеціальних завдань поліції, допомогли BBC визначити, що це може бути за хімічна речовина. Колишній керівник відділу озброєння департаменту Лаша Шергелашвілі вважає, що це та сама сполука, яку його попросили тестувати для використання у водометах у 2009 році.

За його словами, дія засобу була не схожою ні на що з того, що він будь-коли відчував раніше. Після того як він постояв близько до місця розпилення, йому стало важко дихати, і він разом із 15—20 колегами, які тестували речовину, не могли легко змити її.

Шергелашвілі каже, що за результатами випробувань він рекомендував не застосовувати цю хімічну речовину. Але, за його словами, попри це у водометні машини її все одно завантажували — і так тривало щонайменше до 2022 року, коли він звільнився й залишив країну. Розмовляючи зі свого нового дому в Україні, він розповів BBC, що, дивлячись кадри протестів минулого року, одразу запідозрив, що до демонстрантів застосовують ту саму речовину.