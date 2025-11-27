Справу нардепа від ОПзЖ Христенка передали до суду. У ЦПК вважають, що він уклав угоду зі слідством (можливо, проти представників антикорупційних органів)

Справу народного депутата від забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Федора Христенка передали до суду.

Про це відомо з реєстру на порталі «Судова влада».

У справі Христенко проходить як обвинувачуваний. Наразі невідомо, за якою точно статтею його звинувачують, однак раніше слідство підозрювало його за статтями про державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, і зловживання впливом.

Справу розглядатиме суддя Олег Соловйов. Судячи з реєстру, спочатку її мала розглядати суддя Анна Гридасова, а потім — Світлана Шапутько. Ймовірно, вони обидві взяли самовідвід.

У «Центрі протидії корупції» вважають, що швидке спрямування справи до суду може свідчити, що СБУ та Офіс генпрокурора уклали угоди про визнання вини Христенком. Також ЦПК це підтвердили джерела у правоохоронних органах.

«Бабель» запитав у Офісу генпрокурора, чи дійсно Христенко уклав угоду про визнання вини. Там відповіли, що поки тривають процесуальні дії, не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію.

На початку жовтня три незалежних джерела повідомили «Бабелю», що в СБУ вивчають можливу причетність керівника САП Олександра Клименка до однієї зі справ, у якій свідчення дає нардеп Христенко.

Два джерела повідомили, що йдеться про справу колишніх співробітників НАБУ Тараса Лікунова, Богдана Бровка та Олександра Риковцева, які в Бюро вели справи щодо «Укрзалізниці», а після звільнення з НАБУ влаштувались туди працювати. Один зі співрозмовників не виключив, що найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, а це може стати підставою для його відсторонення.

Пізніше в СБУ заперечили інформацію, що вони готують підозру для Клименка.

Також з порталу «Судова влада» відомо, що 17 листопада дружина Христенка — Юлія Головко подала на розлучення. Якщо майно і рахунки Христенка заморожені — подальший поділ майна може дозволити дружині зняти арешт з частини майна і в майбутньому уникнути його конфіскації.

Що передувало

СБУ 21 липня повідомила Христенку підозру в державній зраді та зловживанні впливом.

Слідство вважає, що ФСБ завербувала Христенка ще за часів президентства Віктора Януковича. Зараз він перебуває у тісному звʼязку з Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), який є резидентом ФСБ і «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР». Також Христенко був звʼязковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

У СБУ заявляли, що Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них — один з начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала 21 липня за підозрою у веденні бізнесу з РФ і контактах з росіянами. Христенко начебто знав цього детектива ще з часів спільного навчання в Донецькому університеті.

СБУ також стверджує, що саме Христенко організував «спецоперацію», під час якої детективи НАБУ допомогли втекти бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Геннадію Боголюбову.

Після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон. 6 вересня СБУ повідомила, що Христенка затримали. Видання ZN.UA з посиланням на джерела стверджувало, що Христенка не екстрадували з ОАЕ в Україну, а «просто передали» за політичною домовленістю.