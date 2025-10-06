Джерела «Бабеля»: СБУ вивчає причетність керівника САП Клименка до справи, де фігурує нардеп від ОПзЖ Христенко

Служба безпеки України вивчає можливу причетність керівника САП Олександра Клименка до однієї зі справ, у якій свідчення дає нардеп Федір Христенко. Останнього підозрюють у державній зраді та нещодавно повернули з Дубая.

Про це «Бабелю» повідомили три незалежних одне від одного джерела.

Один зі співрозмовників не виключив, що найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, а це може стати підставою для його відсторонення.

За словами двох співрозмовників, Христенко дає свідчення щодо Клименка. Йдеться про справу колишніх співробітників НАБУ Тараса Лікунова, Богдана Бровка та Олександра Риковцева, які в Бюро вели справи щодо «Укрзалізниці», а після звільнення з НАБУ влаштувались туди працювати.

Також СБУ вивчають телефон заступника директора НАБУ Дениса Гюльмагомедова, який вилучили під час обшуків.

Раніше і Клименко, і директор НАБУ Семен Кривонос припускали, що щодо них можуть тривати розслідування після того, як провалилася спроба позбавити НАБУ і САП незалежності.

«Бабель» звернувся до СБУ по коментар. У пресслужбі зазначили, що подробиці справи — це таємниця слідства.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо підозри вказаному народному депутату України у державній зраді та роботі на спецслужби РФ триває. Інформація з цього приводу була оприлюднена на офіційних ресурсах СБУ та ОГП раніше. Додаткові відомості наразі не розголошуються в інтересах таємниці слідства», — зазначили в СБУ.

Що передувало

СБУ 21 липня повідомила Христенку підозру в державній зраді та зловживанні впливом.

Слідство вважає, що ФСБ завербувала Христенка ще за часів президентства Віктора Януковича. Зараз він перебуває у тісному зв’язку з Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), який є резидентом ФСБ і «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР». Також Христенко був звʼязковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

За інформацією спецслужби, Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції гідності. Зокрема, для організації «Антимайдану» він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників, щоб транспортувати «тітушок».

У СБУ заявляли, що Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них — один з начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала 21 липня за підозрою у веденні бізнесу з РФ і контактах з росіянами. Христенко начебто знав цього детектива ще з часів спільного навчання в Донецькому університеті.

СБУ також стверджує, що саме Христенко організував «спецоперацію» під час якої детективи НАБУ допомогли втекти бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Геннадію Боголюбову.

Після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон. 6 вересня СБУ повідомила, що Христенка затримали. Видання ZN.UA з посиланням на джерела стверджувало, що Христенка не екстрадували з ОАЕ в Україну, а «просто передали» за політичною домовленістю.