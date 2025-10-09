СБУ заперечила інформацію, що начебто готує підозру для керівника САП Клименка

Служба безпеки України заперечила інформацію, що спецслужба вивчає причетність керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка до справи, де свідчить нардеп від нині забороненої ОПзЖ Федір Христенко, підозрюваний у держзраді.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі СБУ.

Там також назвали неправдивим повідомлення про те, що Клименку можуть найближчим часом оголосити підозру та відсторонити від посади.

Водночас джерела «Бабеля» кажуть, що Христенко дає свідчення, серед іншого, щодо своєї причетності до діяльності антикорупційних органів.

У СБУ додали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно Христенка триває.

Кількома днями раніше, 6 жовтня, «Бабель» з посиланням на свої джерела повідомляв, що Христенко дає свідчення щодо Клименка у справі колишніх співробітників НАБУ Тараса Лікунова, Богдана Бровка та Олександра Риковцева, які в Бюро вели справи щодо «Укрзалізниці», а після звільнення з НАБУ влаштувались туди працювати.

Що передувало

СБУ 21 липня повідомила Христенку підозру в державній зраді та зловживанні впливом.

Слідство вважає, що ФСБ завербувала Христенка ще за часів президентства Віктора Януковича. Зараз він перебуває у тісному звʼязку з Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), який є резидентом ФСБ і «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР». Також Христенко був звʼязковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

У СБУ заявляли, що Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них — один з начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала 21 липня за підозрою у веденні бізнесу з РФ і контактах з росіянами. Христенко начебто знав цього детектива ще з часів спільного навчання в Донецькому університеті.

СБУ також стверджує, що саме Христенко організував «спецоперацію», під час якої детективи НАБУ допомогли втекти бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Геннадію Боголюбову.

Після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон. 6 вересня СБУ повідомила, що Христенка затримали. Видання ZN.UA з посиланням на джерела стверджувало, що Христенка не екстрадували з ОАЕ в Україну, а «просто передали» за політичною домовленістю.