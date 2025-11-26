Німеччина виділить Україні €170 мільйонів екстреної допомоги

Через російські атаки на енергетику Німеччина екстрено надасть Україні €170 мільйонів зимової допомоги на інфраструктуру.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, йдеться на сайті уряду.

Загалом Німеччина заклала в бюджет на 2026 рік €11,5 мільярда допомоги Україні. Це на €3 мільярди більше, ніж планували раніше.

Також у вівторок, 25 листопада, уряд Німеччини оголосив, що надасть «Укренерго» ще €32 мільйони на відновлення енергетики через Кредитну установу KfW, повідомляло «Укренерго».

За словами Мерца, Берлін не планує скорочувати підтримку Києва і виступає за використання заморожених російських активів на «репараційну позику» Україні від ЄС.

Суть плану полягає в тому, що якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, то втратить права на свої активи. Однак поки проти плану виступає Бельгія, ЄС не може скористатися активами.