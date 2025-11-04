Новини

Німеччина планує збільшити фінансову допомогу Україні на €3 мільярди. На що підуть гроші

Німеччина хоче виділити Україні зі свого бюджету на 2026 рік ще €3 мільярди допомоги.

Про це повідомив речник Міністерства фінансів Німеччини, передає Reuters.

Кошти підуть на придбання артилерії, дронів, бронетехніки та системи Patriot.

За словами джерела Reuters, канцлер Фрідріх Мерц підтримав ці плани, тому очікується, що їх узгодять.

Німеччина — найбільший європейський донор України, який надав близько €40 мільярдів з моменту повномасштабного вторгнення Росії. У бюджеті на 2026 рік Німеччина планує виділити €8,5 мільярда для України.

Автор: Анастасія Зайкова