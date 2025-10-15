Німеччина виділить Україні допомогу на понад €2 млрд. Що туди увійде

Міністр оборони країни Борис Пісторіус заявив, що Німеччина виділить Україні новий пакет військової допомоги на понад €2 млрд.
Про це повідомляє NTV.
Під час засідання у форматі «Рамштайн» у середу, 15 жовтня, міністр заявив, що до пакета, зокрема, увійдуть:
- системи ППО, зокрема Patriot;
- радіолокаційні комплекси;
- артсистеми з високоточною зброєю;
- ракети;
- боєприпаси.
Також Німеччина надасть дві додаткові системи ППО IRIS-T з керованими ракетами, переносні зенітні комплекси, протитанкову зброю, сучасні засоби зв’язку та ручну зброю.
«Поточні події на полі бою в Україні повинні зміцнити нашу рішучість продовжувати підтримувати Україну», – сказав міністр.
Напередодні уряд Німеччини схвалив закупівлю 424 нових бойових броньованих машин на суму майже €7 мільярдів.
- Із цього літа Німеччина готується до хвилі багатомільярдних закупівель в оборонній сфері. Як повідомлялося раніше, серед них — 20 винищувачів Eurofighter, до 3 тисяч бронемашин Boxer і до 3 500 БМП Patria.
- Ці закупівлі є частиною прагнення канцлера Фрідріха Мерца створити найпотужнішу конвенційну армію в Європі, зменшити залежність від США і посилити відповідальність за європейську безпеку.