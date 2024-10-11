Німеччина передала Україні новий пакет допомоги на €600 млн і анонсувала ще один на €1,4 млрд

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги на суму €600 млн, який включає пʼяту систему IRIS-T SLM, танки, гаубиці.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції.

«Зараз ми передали Україні новий всеохопний військовий пакет на €600 млн. Він включає пʼяту систему IRIS-T SLM, БМП, танки, гаубиці, боєприпаси, дрони», — сказав він.

Також Шольц анонсував, що до кінця року Німеччина разом з Бельгією, Данією та Норвегією надасть Україні ще один пакет на 1,4 млрд. Він включатиме IRIS-T, артилерійські комплекси Skynex, самохідні артилерійські установки Gepard, керовані гаубиці, бронеавтомобілі, бойові дрони, радари й боєприпаси.

«В наступному році ми продовжимо підтримку України, €4 млрд ми вже включили в наш бюджет. Це є пряма двостороння військова допомога», — додав канцлер.