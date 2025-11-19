Підрив «Північних потоків»: в Італії завершили засідання у справі про екстрадицію підозрюваного українця Кузнєцова

У середу, 19 листопада, в Італії завершилося судове засідання у справі про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова. Він перебуває в італійській вʼязниці за німецьким ордером через підозру в підриві «Північних потоків».

Про це розповів «Бабелю» адвокат Кузнєцова Нікола Канестріні.

За його словами, засідання тривало трохи понад годину. Прокуратура Італії була доволі лаконічна та наполягала на екстрадиції Кузнєцова.

Водночас захист підкреслив, що на Кузнєцова поширюється функціональний імунітет, а також те, що супротив агресору під час війни — це не злочин.

«Якщо ми виграємо, суду доведеться направити справу на повторний розгляд знову до суду в Болоньї, бо там знову були процесуальні помилки», — розповів Канестріні.

Він також розповів, що український консул подавав клопотання до суду, аби взяти участь у засіданні. Проте суддя навіть не дозволив йому бути присутнім на слуханнях.

Остаточне рішення суд оголосить або ввечері 19 листопада, або наступного дня.