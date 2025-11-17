Німеччина відновить експорт зброї до Ізраїлю

Німецький уряд зніме заборону на продаж частини озброєнь Ізраїлю з 24 листопада, після досягнення угоди про припинення вогню у секторі Гази.
Про це повідомляє Reuters.
Це рішення дозволить відновити експорт, який був призупинений у серпні.
Представник уряду заявив, що Німеччина залишається відданою підтримці миру між Ізраїлем та Палестиною на основі рішення про дві держави та продовжить брати участь у відновленні сектора Гази.
Німеччина була другим за величиною експортером зброї до Ізраїлю після США, однак у серпні країна оголосила про тимчасове призупинення частини постачань на тлі суспільного тиску через війну Ізраїлю в Газі.
Зупинка торкнулася озброєнь та систем, які могли використовуватися в секторі Гази, але не стосувалася тих, що були необхідні для захисту Ізраїлю від зовнішніх атак.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. Наприкінці травня 2025 року США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази, що включав звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.
- 8 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу його мирного плану. Наступного дня Ізраїль схвалив перший етап мирної угоди з ХАМАС про звільнення заручників.
- 1 листопада Ізраїль заявив, що тіла, які передав ХАМАС, не належать заручникам, однак загиблих поки що не ідентифікували.