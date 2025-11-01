Ізраїль заявив, що тіла, які передав ХАМАС, не належать заручникам

Ізраїль у суботу, 1 листопада, повідомив, що останки трьох людей, які бойовики ХАМАС передали Червоному Хресту в Газі, не належать жодному із заручників, узятих під час війни.

Про це повідомляє AP.

Як пише видання, це стало черговим ударом по угоді про припинення вогню, укладеній за посередництва США.

Передача тіл відбулася після того, як напередодні Ізраїль повернув до Гази тіла 30 палестинців, завершивши обмін, розпочатий раніше цього тижня, коли бойовики передали останки двох ізраїльських заручників.

В офісі прем’єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу підтвердили, що жодне з трьох переданих тіл не належить заручникам, однак особи загиблих поки що не встановили.

Збройне крило ХАМАС заявило, що пропонувало передати Ізраїлю зразки для ідентифікації, але отримало відмову — ізраїльська сторона наполягала на передачі саме останків.

«Ми передали тіла, щоб зупинити ізраїльські звинувачення», — йдеться в заяві бойовиків. У секторі Гази, за даними місцевих медиків, бракує наборів для ДНК-аналізу, тому ідентифікація тіл ускладнена.