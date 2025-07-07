BBC: Перший раунд переговорів про припинення вогню в Газі пройшов безрезультатно. Що далі

Перший раунд переговорів про припинення вогню в Газі завершився безрезультатно. Зустріч тривала майже три з половиною години та пройшла у двох окремих будівлях у Досі, через катарських та єгипетських посередників ХАМАС та Ізраїль обмінялися повідомленнями та розʼясненнями — прогресу не досягнули.

Про це BBC розповів палестинський чиновник, знайомий з переговорами.

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За даними Reuters, яке спілкувалося з двома палестинськими чиновниками, ізраїльська делегація не мала «реальних повноважень», щоб досягти угоди з ХАМАС.

За словами співрозмовника BBC, очікують, що переговори знову відновлять 7 липня, в понеділок. Посередники планують провести окремі зустрічі з кожною делегацією, щоб спробувати «подолати перешкоди» та «скоротити розрив» між двома сторонами.

Це все відбувається на тлі зустрічі премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 7 липня. На думку ізраїльського політика, його зустріч з американським лідером має допомогти «просунути зусилля», щоб досягти угоди, за якою звільнять більшу кількість заручників та припинять вогонь у Газі.

Нетаньягу заявив, що дав своїм переговірникам чіткі інструкції про досягнення угоди стосовно припинення вогню на умовах, які Ізраїль прийняв.

Тим часом Associated Press з посиланнями на джерела 6 липня написало, що ознайомилося з останньою версію документа про угоду стосовно припинення вогню.

Як і в попередніх угодах про припинення вогню, звільнять палестинських заручників — остаточну кількість ще не узгодили.

Угода про 60-денне припинення вогню не гарантує остаточного припинення війни — це умова, якої вимагає ХАМАС. Проте в документі йдеться, що на час двомісячного припинення вогню триватимуть перемовини про постійний мир.

Протягом цього часу президент Дональд Трамп гарантує те, що Ізраїль дотримуватиметься угоди про припинення військових операцій на цей час.

AP пише, що така особиста гарантія Трампа, імовірно, була спробою запевнити ХАМАС, що Ізраїль не відновить бойові дії в односторонньому порядку, як це було під час попереднього припинення вогню.

Що відбувається в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Уже 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.

На початку травня Нетаньягу заявив про план захопити весь сектор Гази. У країні скликали десятки тисяч резервістів, щоб розширити військову операцію. Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців. Тоді заявляли, що документ гарантований Трампом і посередниками — Єгиптом і Катаром. У Білому домі заявляли, що Ізраїль «схвалив і підтримав» угоду про припинення вогню з ХАМАС, але обговорення тривають.

Проте тоді сторони так і не домовились. The Times of Israel писав, що попри, по суті, позитивну відповідь бойовиків, Ізраїль розглядає її як «фактичну відмову».

Дональд Трамп 2 липня знову заявив, що Ізраїль погодився на умови 60-денного припинення вогню в Газі. WSJ з посиланням на джерела 5 липня написала, що ХАМАС погодився на основні пропозиції угоди.