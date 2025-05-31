Медіа: ХАМАС відповів на американську угоду про припинення вогню. Ізраїлю розцінює відповідь як «фактичну відмову» (доповнено)

ХАМАС відповів на американську пропозицію про припинення вогню з Ізраїлем, серед основих вимог — постійне припинення вогню, про це пише Reuters. Водночас The Times of Israel зазначає, що попри фактично позитивну відповідь бойовиків Ізраїль розглядає її як «фактичну відмову», про це журналістам на умовах анонімності сказав ізраїльський чиновник.

Доповнено. Офіційної відповіді ХАМАС на пропозицію США про припинення вогню ще не було, пише The Times of Israel з посиланням на ізраїльського високопосадовця. Видання зазначає, що хоча ХАМАС сказав, що вже відповів на пропозицію США про обмін заручниками, посередники досі працюють, щоб домовитися про деякі зміни в умовах.

Reuters зазначає, що ХАМАС заявив, що в рамках угоди звільнять десять живих заручників і віддадуть 18 тіл ізраїльських заручників в обмін на те, що Ізраїль поверне низку палестинських вʼязнів. Ці умови відповідають плану 60-денного припинення вогню, який представив Стів Віткофф, спецпредставник Трампа на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про 1 236 палестинських вʼязнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.

«Ця пропозиція спрямована на досягнення постійного припинення вогню, повного виведення військ із сектора Гази та забезпечення потоку допомоги нашому народу та нашим сім’ям у секторі Гази», — йдеться в заяві угруповання.

Ще раніше в Reuters писали, що документ гарантований президентом Дональдом Трампом і посередниками — Єгиптом і Катаром. У плані йдеться, що гуманітарну допомогу в сектор відправлять одразу, щойно ХАМАС пристане на угоду. За планом 60-денне перемир’я можуть продовжити, якщо переговори про постійне припинення вогню не завершать в установлені терміни.

Ще 29 травня Білий дім оголосив, що Ізраїль погодився на пропозицію. Документ зобовʼязує країну повністю припинити військові операції в Газі, коли домовленості набудуть чинності, а ЦАХАЛ поступово відведе свої війська.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.