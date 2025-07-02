Трамп: Ізраїль погодився на умови 60-денного припинення вогню в Газі

Президент Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на умови 60-денного припинення вогню в Газі. Каже, що його представники провели «довгу та продуктивну» зустріч з ізраїльтянами.
Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, Ізраїль погодився на «необхідні умови для завершення 60-денного припинення вогню в Газі», а США в цей період працюватимуть з усіма сторонами, щоб припинити війну.
«Сподіваюся, заради добра Близького Сходу, що ХАМАС прийме цю угоду, бо ситуація не покращиться — вона лише погіршиться», — наголосив Трамп.
Він додав, що катарці та єгиптяни, які доклали багато зусиль для встановлення миру, доставлять остаточну пропозицію. В Ізраїлі заяву Трампа поки не коментували.
Що відбувається у секторі Гази
Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.
У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Уже 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази.
Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.
На початку травня Нетаньягу заявив про план захопити весь сектор Гази. У країні скликали десятки тисяч резервістів, щоб розширити військову операцію. Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.
Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців. Тоді заявляли, що документ гарантований Трампом і посередниками — Єгиптом і Катаром. У Білому домі заявляли, що Ізраїль «схвалив і підтримав» угоду про припинення вогню з ХАМАС, проте обговорення тривають.
Проте тоді сторони так і не домовились. The Times of Israel писав, що попри фактично позитивну відповідь бойовиків Ізраїль розглядає її як «фактичну відмову».