WSJ: ХАМАС погодився на нову пропозицію про припинення вогню в Газі. Які умови

Бойовики ХАМАС погодились на основні положення нової пропозиції щодо 60-денної угоди про припинення вогню і звільнення заручників у секторі Гази.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

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Згідно з пропозицією, ХАМАС має звільнити 10 із приблизно 20 живих заручників, а також передати тіла деяких з майже 30 загиблих заручників. У перший день угоди мають звільнити вісьмох заручників, ще двох — на 50-й день.

У відповідь Ізраїль має звільнити значну кількість палестинців, яких утримує, і погодитись на 60-денне припинення вогню. Протягом цього часу ізраїльські війська поступово виводитимуть з узгоджених районів анклаву.

Згідно з пропозицією, до сектора Гази має надходити більше гуманітарної допомоги, хоча поки що незрозуміло, як її розподілятимуть.

Сторонам ще належить узгодити наступні кроки: подання Ізраїлем списку заручників, яких він хоче звільнити, досягнення згоди щодо кількості та імен палестинських в’язнів для обміну, а також обсяг гуманітарної допомоги, що має потрапити до Гази.

Пізно ввечері 4 липня ХАМАС заявив, що передав свою відповідь посередникам та «повністю готовий і налаштований серйозно негайно розпочати переговори щодо механізму реалізації цієї угоди».

Що відбувається у секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Уже 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.

На початку травня Нетаньягу заявив про план захопити весь сектор Гази. У країні скликали десятки тисяч резервістів, щоб розширити військову операцію. Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців. Тоді заявляли, що документ гарантований Трампом і посередниками — Єгиптом і Катаром. У Білому домі заявляли, що Ізраїль «схвалив і підтримав» угоду про припинення вогню з ХАМАС, проте обговорення тривають.

Проте тоді сторони так і не домовились. The Times of Israel писав, що попри по суті позитивну відповідь бойовиків Ізраїль розглядає її як «фактичну відмову».