Уряд достроково розпустив Наглядову раду «Енергоатому»

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Наглядової ради державної компанії «Енергоатом».

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, рішення ухвалили після ситуації, що склалася навколо компанії, і заяви члена Наглядової ради Тимофія Милованова про вихід з органу.

Свириденко зазначила, що новий склад Наглядової ради мають подати на затвердження уряду протягом тижня у консультаціях з міжнародними партнерами. Завдання нового складу — швидко перезапустити керівництво «Енергоатому», провести повний аудит компанії та сприяти правоохоронним органам у розслідуванні можливих корупційних фактів.

Крім того, Державна аудиторська служба отримає доручення провести термінову перевірку діяльності компанії, зокрема закупівель, результати якої передадуть до антикорупційних органів.

Раніше цього дня член Наглядової ради «Енергоатому» Тимофій Милованов повідомив, що складає свої повноваження. Він стверджує, що пропонував тимчасово відсторонити посадовців, які фігурують у розслідування НАБУ, і створити незалежний комітет з етики й комплаєнсу, але ці пропозиції не були підтримані. За його словами, рішення Наглядової ради виявилися формальними, а процес — надмірно бюрократичним.

Справа «Енергоатому»

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Це:

бізнесмен — керівник злочинної організації, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон»;

колишній радник міністра енергетики — він же «Рокет»;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» на прізвисько «Тенор»;

чотири «працівники» бекофісу з легалізації коштів.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що «Карлсон» — це Тимур Міндіч, якого називають другом президента України Володимира Зеленського та одним зі співвласників фірми «Студія Квартал-95».

За словами Железняка, «Рокет» — це ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, «Тенор» — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко — нинішній міністр юстиції України. У нього в межах справи проходили обшуки.

За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.