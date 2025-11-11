Тимофій Милованов заявив про вихід з Наглядової ради «Енергоатому»

Член Наглядової ради «Енергоатому» Тимофій Милованов повідомив, що складає свої повноваження.

Про це він написав 11 листопада у Facebook.

За його словами, він подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання Наглядової ради, щоб обговорити ситуацію довкола компанії. Милованов пропонував тимчасово відсторонити посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, і створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який мав би перевірити закупівлі, фінансові операції та системи контролю за участі міжнародних експертів та провести аудит.

Милованов наголосив, що заяви НАБУ, журналістські розслідування та суспільна увага — достатній привід для таких кроків. Утім, за його словами, рішення Наглядової ради «виявилися формальними», а процес — «надмірно бюрократичним».

«Рішення є, але формальне. Все стало бюрократичним. Слухали команду, де «все гаразд». Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність», — написав він.

Милованов також заявив, що не побачив у колег рішучості діяти. За його словами, він намагався запустити роботу комітетів і створити прозорий комплаєнс, але натомість зустрів опір і звинувачення в «токсичності».

«Ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і Наглядової ради «Енергоатому». Пробудження не відбулося. Натомість — дрімота і сподівання, що якось воно обійдеться», — підсумував Милованов.

Справа «Енергоатому»

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Це:

бізнесмен — керівник злочинної організації, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон»;

колишній радник міністра енергетики — він же «Рокет»;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» на прізвисько «Тенор»;

чотири «працівники» бекофісу з легалізації коштів.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що «Карлсон» — це Тимур Міндіч, якого називають другом президента України Володимира Зеленського та одним зі співвласників фірми «Студія Квартал-95».

За словами Железняка, «Рокет» — це ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, «Тенор» — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко — нинішній міністр юстиції України. У нього в межах справи проходили обшуки.

За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.