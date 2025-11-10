Експрезидента Франції Саркозі звільнять з-під варти

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, засудженого у справі про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Муаммара Каддафі, випустять з вʼязниці.

Таке рішення ухвалив Паризький апеляційний суд, передає BMF TV.

Звільнення з-під варти просила генеральна прокуратура країни. Вона просила залишити Саркозі під судовим контролем із забороною контактувати з іншими обвинуваченими та свідками у «лівійській справі».

Саркозі пробув під вартою лише 20 днів — з 21 жовтня.

Справи Ніколя Саркозі

Наприкінці вересня 2025 року Саркозі визнали винним у злочинній змові в рамках справи про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Муаммара Каддафі у 2005—2007 роках. Експрезидента засудили до пʼяти років увʼязнення з відстрочкою виконання вироку.

Це вже третій вирок для Саркозі. Паралельно його судили за спробу отримати секретну інформацію від ексгенпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера у справі про нелегальне фінансування його виборчої кампанії 2007 року співвласницею французької косметичної компанії LʼOreal Ліліан Беттанкур.

У цій справі у грудні 2024 року Саркозі остаточно визнали винним у торгівлі впливом і корупції та засудили до трьох років, з них два умовно, а рік — домашній арешт з носінням електронного браслета. У травні 2025 року Ніколя Саркозі умовно-достроково звільнили та зняли з нього електронний браслет.

А у вересні 2021 року Саркозі визнали винним у махінаціях, повʼязаних із фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. За версією слідства, команда Саркозі витратила на виборчу кампанію €43 мільйони — майже вдвічі більше за дозволену суму.