Експрезидент Франції Саркозі відправився до вʼязниці, де відбуватиме 5-річний термін

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі вранці 21 жовтня відправився до вʼязниці, де відбуватиме 5-річний термін.

Про це пише BFM TV.

Майже сотня людей зібрались під будинком Саркозі, щоб висловити свою підтримку. Експрезидент привітав їх, після чого сів до автівки, що прямувала до вʼязниці Ла-Санте.

З авто він опублікував пост в Х, де вкотре заявив про свою невинуватість і додав, що продовжить «викривати цей судовий скандал».

Адвокати Саркозі кажуть, що подадуть клопотання про звільнення з-під варти. На їхню думку, немає жодної причини, чому апеляційний суд міг би відмовити у звільненні.

«Жодних поблажок не буде — його клопотання розглядатимуть у звичайні строки, тобто близько місяця. У будь-якому разі Ніколя Саркозі проведе від трьох тижнів до місяця під вартою, перш ніж апеляційний суд винесе рішення», — зазначив адвокат Крістоф Енгрен.

Справи Ніколя Саркозі

Наприкінці вересня 2025 року Саркозі визнали винним у злочинній змові в рамках справи про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Муаммара Каддафі у 2005—2007 роках. Експрезидента засудили до пʼяти років увʼязнення з відстрочкою виконання вироку.

Це вже третій вирок для Саркозі. Паралельно його судили за спробу отримати секретну інформацію від ексгенпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера у справі про нелегальне фінансування його виборчої кампанії 2007 року співвласницею французької косметичної компанії LʼOreal Ліліан Беттанкур.

У цій справі у грудні 2024 року Саркозі остаточно визнали винним у торгівлі впливом і корупції та засудили до трьох років, з них два умовно, а рік — домашній арешт з носінням електронного браслета. У травні 2025 року Ніколя Саркозі умовно-достроково звільнили та зняли з нього електронний браслет.

А у вересні 2021 року Саркозі визнали винним у махінаціях, повʼязаних із фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. За версією слідства, команда Саркозі витратила на виборчу кампанію €43 мільйони — майже вдвічі більше за дозволену суму.