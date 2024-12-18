У Франції остаточно засудили експрезидента Саркозі за корупцію

Касаційний суд — найвищий апеляційний суд Франції — відхилив апеляцію колишнього президента Ніколя Саркозі на вирок у справі про торгівлю впливом і корупцію.
Про це повідомляє BFM TV.
Апеляція визнала Саркозі винним у так званій справі про прослуховування, залишивши в силі попередній вирок — тюремне увʼязнення терміном на три роки, з них два умовно.
У цій справі Саркозі інкримінували спробу отримати секретну інформацію від ексгенпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера у справі про нелегальне фінансування його виборчої кампанії 2007 року співвласницею французької косметичної компанії LʼOreal Ліліан Беттанкур.
В обмін на інформацію Азіберу пропонували «бажану посаду» в Монако. Головними доказами у справі стали записи телефонних розмов Саркозі та його адвоката.
Очікується, що у 2025 році Саркозі постане перед судом за звинуваченнями в корупції та незаконному фінансуванні, повʼязаними з імовірним фінансуванням Лівією його президентської кампанії 2007 року.
Сам Саркозі відкидає усі звинувачення.
- Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року.
- 1 березня 2021 року суд Парижу визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі (2007—2012) винним у корупції та торгівлі впливом. Він отримав три роки позбавлення волі, з яких один рік — реальний термін, а два роки — умовний.
- А вже 30 вересня 2021 року Саркозі визнали винним у махінаціях, повʼязаних із фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. За версією слідства, команда Саркозі витратила на виборчу кампанію €43 мільйони — майже вдвічі більше за дозволену суму.