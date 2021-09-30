Експрезидента Франції Саркозі засудили до року позбавлення волі

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у махінаціях, повʼязаних із фінансуванням виборчої кампанії 2012 року.

Про це повідомляє AFP News Agency.

За версією слідства, команда Саркозі витратила на виборчу кампанію €43 мільйони — майже вдвічі більше за дозволену суму.

Для того, щоб приховати ці порушення, права партія «Союз за народний рух» видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.

У цій справі прокуратура вимагала для колишнього глави держави рік ув’язнення, причому шість місяців умовно. Але суд виніс вирок про один рік ув’язнення. Покарання можна буде відбувати вдома за допомогою електронного браслета.

У будь-якому випадку у Саркозі ще є час оскаржити вирок.