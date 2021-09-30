Экс-президента Франции Саркози приговорили к году лишения свободы

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года.
Об этом сообщает AFP News Agency.
По версии следствия, команда Саркози потратила на избирательную кампанию €43 миллиона — практически вдвое больше разрешенной суммы.
Для того, чтобы скрыть эти нарушения, правая партия «Союз за народное движение» выдала расходы на организацию митингов и других событий за расходы на партийные мероприятия.
В этом деле прокуратура требовала для бывшего главы государства год заключения, причем шесть месяцев условно. Но суд вынес приговор об одном годе заключения. Наказание можно будет отбывать дома с помощью электронного браслета.
В любом случае у Саркози еще есть время обжаловать приговор.
- 1 марта 2021 года суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози (2007—2012) виновным в коррупции и торговле влиянием. Он получил три года лишения свободы, из которых один год — реальный срок, а два года — условно.
- Николя Саркози был президентом Франции с 2007 до 2012 года.