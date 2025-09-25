Експрезидента Франції Саркозі засудили до пʼяти років за незаконне отримання грошей від лівійського лідера Каддафі (оновлено)

Паризький кримінальний суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у злочинній змові в рамках справи про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Муаммара Каддафі у 2005—2007 роках. Саркозі засудили до пʼяти років увʼязнення з відстрочкою виконання вироку.
Про це повідомляють BFM TV і France info.
За іншими обвинуваченнями в рамках тієї ж справи — приховування, розкрадання державних коштів і корупція — Саркозі виправдали.
Також вироки винесли колишньому помічнику Саркозі Клоду Геану та колишньому міністру внутрішніх справ Брісу Ортефе. Їх суд визнав винними в корупції, а Ортефе — ще й у злочинній змові. Геана засудили до шести років тюрми, Ортефе — до двох.
Трьох інших фігурантів справи, включно з колишнім керівником кампанії Сарказі, виправдали.
Саркозі протягом усього 10-річного процесу заперечував звинувачення, а прокурори вимагали для нього семи років увʼязнення.
Прокурори звинувачували Саркозі та деяких його колишніх соратників у тому, що вони уклали угоду з Каддафі, яка передбачала вливання ліванським лідером мільйонів євро в президентську кампанію Саркозі у 2007 році.
В обмін на гроші французький експрезидент нібито погодився використати свої повноваження на посаді, щоб зміцнити дипломатичні й ділові звʼязки Парижу з Триполі, а також переглянути справу родича Каддафі Абдулли Сенусі.
У 1999 році французький суд заочно визнав Сенусі винним в участі у вибуху літака, що летів із Браззавілю в тодішній Народній Республіці Конго до Парижу (під час рейсу загинули всі 170 пасажирів) і засудив до довічного увʼязнення.
Це вже третє засудження французького експрезидента. Раніше його визнавали винним у корупції та незаконному фінансуванні кампаній. За один із цих вироків Саркозі позбавили найвищої державної нагороди Франції — ордена Почесного легіону.
Справа Ніколя Саркозі
Паралельно Саркасі судили у ще одній справі. Йому інкримінували спробу отримати секретну інформацію від ексгенпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера у справі про нелегальне фінансування його виборчої кампанії 2007 року співвласницею французької косметичної компанії LʼOreal Ліліан Беттанкур.
В обмін на інформацію Азіберу пропонували «бажану посаду» в Монако. Головними доказами у справі стали записи телефонних розмов Саркозі та його адвоката.
У грудні 2024 року Саркозі остаточно визнали винним у торгівлі впливом і корупції та засудили до позбавлення волі терміном на три роки, з них два умовно, а рік — домашній арешт з носінням електронного браслета.
У травні 2025 року Ніколя Саркозі умовно-достроково звільнили та зняли з нього електронний браслет, який він носив із 7 лютого.
Саркозі зараз використовує свій останній законний спосіб захиститися — подав скаргу до Європейського суду з прав людини, щоб оскаржити обвинувальний вирок.
- Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року.
- У вересні 2021 року Саркозі визнали винним у махінаціях, повʼязаних із фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. За версією слідства, команда Саркозі витратила на виборчу кампанію €43 мільйони — майже вдвічі більше за дозволену суму.