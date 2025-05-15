З експрезидента Франції Саркозі зняли електронний браслет

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, засудженого у справі про корупцію, умовно-достроково звільнили. У середу, 14 травня, з нього зняли електронний браслет, який він носив із 7 лютого.

Про це France Info повідомили в прокуратурі.

Саркозі подав клопотання про умовно-дострокове звільнення, оскільки йому виповнилось 70 років — згідно з французьким законодавством, такий вік може сприяти умовно-достроковому або гуманітарному звільненню, але не є автоматичною підставою.

Водночас на експрезидента все ще покладено низку зобовʼязань. Зокрема, він повинен отримувати попередній дозвіл судді з виконання покарань на будь-які поїздки тривалістю понад 15 днів і на будь-які поїздки за кордон. Також він зобовʼязаний зʼявлятися за викликами цього судді та приймати візити від служби пенітенціарної інтеграції та пробації.

Що за справа

У цій справі Саркозі інкримінували спробу отримати секретну інформацію від ексгенпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера у справі про нелегальне фінансування його виборчої кампанії 2007 року співвласницею французької косметичної компанії LʼOreal Ліліан Беттанкур.

В обмін на інформацію Азіберу пропонували «бажану посаду» в Монако. Головними доказами у справі стали записи телефонних розмов Саркозі та його адвоката.

У грудні Саркозі остаточно визнали винним у торгівлі впливом і корупції та присудили позбавлення терміном на три роки, з них два умовно, а рік — домашній арешт з носінням електронного браслета.