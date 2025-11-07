Анджеліна Джолі під час візиту до України отримала набір нацсимволіки від прикордонників

Прикордонники 7 Карпатського загону подарували голлівудський акторці Анджеліні Джолі набір національної символіки України та коїн ДПСУ під час її візиту в Україну.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Таокж прикордонники опублікували кілька фото разом з акторкою.

Раніше 7 листопада акторку помітили в Тернополі — відповідні фото опублікували місцеві пабліки.

Візит Анджеліни Джолі в Україну

5 листопада Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Візит офіційно не анонсували, першими про нього повідомили місцеві пабліки.

Politico з посиланням на джерела писало, що Джолі перетнула український кордон пішки та не попереджала владу про візит.

Приїзд акторки супроводжувався скандалом. Незабаром після її прибуття в мережі зʼявилось відео Джолі в Миколаївському ТЦК. Місцеві медіа писали, що її кортеж зупинили на блокпості, а працівники ТЦК забрали одного з водіїв. Той виявився тренером з бойового самбо, який супроводжував Джолі як волонтер.

The Telegraph з посиланням на джерела згодом написав, що затримання водія Джолі викликало різке обурення серед українських урядовців. За даними медіа, самого Дмитра за кілька годин відпустили, але наказали зʼявитися до ТЦК пізніше.