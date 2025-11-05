Підрив «Північних потоків»: євродепутати написали листа до премʼєрки Італії з закликом зупинити екстрадицію затриманого українця

Євродепутати звернулися до премʼєр-міністерки Італії Джорджі Мелоні через українця Сергія Кузнєцова, затриманого за німецьким ордером на арешт у справі про підрив «Північних потоків».

Текст звернення «Бабелю» передав адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук.

У листі, датованому 5 листопада 2025 року, євродепутати висловили «серйозну стурбованість» рішенням Апеляційного суду Болоньї, який дозволив екстрадицію. Вони зазначили, що Кузнєцов оголосив голодування, оскільки йому не дозволяють бачитися з родиною, обмежують доступ до інформації та належного харчування з огляду на стан здоров’я.

Євродепутати наголосили, що знищення газопроводів «Північний потік» завдало серйозного удару по російській воєнній машині у її агресії проти України, а дії, спрямовані на нейтралізацію військової інфраструктури ворога, можуть розглядатися як законна самооборона відповідно до міжнародного права.

Вони також послалися на рішення Варшавського окружного суду у справі іншого українця — Володимира Журавльова, якому відмовили в екстрадиції, визнавши функціональний імунітет державного службовця, що діє від імені України.

«Екстрадиція особи, яка діяла за дорученням української держави, підриватиме принцип державного імунітету і може перетворити судовий процес на політичний акт», — йдеться у зверненні.

Автори листа закликали італійський уряд призупинити будь-які кроки щодо екстрадиції, доки гарантії функціонального імунітету та державної відповідальності не будуть «ретельно та незалежно оцінені». На їхню думку, продовження процедури без цього «створить небезпечний прецедент для європейського правосуддя, підірве довіру між країнами ЄС і поставить під загрозу суверенне право України на захист».

Звернення підписали 11 євродепутатів.

Наразі українець очікує рішення щодо європейського ордера на розслідування й арешт, який видала Німеччина. 27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

У листопаді 2024 року німецька газета Der Spiegel випустила розслідування, в якому йшлося про те, що диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках», планували підірвати й «Турецький потік» у Чорному морі, однак у них не вийшло.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.

У жовтні 2025 року польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України». Прокуратура Польщі вирішила не оскаржувати рішення.