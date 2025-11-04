Ексмер Одеси Труханов подав апеляцію на рішення про домашній арешт

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це «Суспільному» повідомив адвокат підозрюваного Олександр Лисак.

Коли відбудеться засідання апеляції, наразі невідомо.

Що передувало

29 жовтня низці одеських посадовців, включно з колишнім мером Одеси Геннадієм Трухановим, оголосили про підозру в службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня 2025 року.

За даними слідства, система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії, бо роками належно не утримувалась.

Сам Труханов підозру назвав несподіваною, додавши, що «це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи».

31 жовтня Труханову та ще вісьмом чиновникам обрали запобіжні заходи у справі.