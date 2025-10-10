Закатована росіянами журналістка Вікторія Рощина стала лауреаткою міжнародної премії «Герой свободи преси»

Окрім Вікторії Рощиної, цього року премії отримали шість журналістів:

«Смерть Рощиної в російському полоні 19 вересня 2024 року викрила жорстоке поводження, якого зазнали десятки українських журналістів, несправедливо утримуваних російською владою, та з новою нагальністю поставила потребу захистити пресу й забезпечити відповідальність за напади на журналістів. Називаючи Рощину Героєм свободи преси, IPI та IMS визнають її величезну особисту жертву в пошуку інформації та історій, які мають бути розказані», — йдеться в заяві організаторів.

Премію щорічно вручає IPI у партнерстві з Міжнародною організацією підтримки медіа (IMS). Вона відзначає журналістів, які продемонстрували непохитну відданість свободі преси.

Про це йдеться на сайті інституту.

Загибла у російському полоні українська журналістка Вікторія Рощина стала однією з лауреатів премії «Герой свободи преси» від Міжнародного інституту преси (IPI).

Полон і загибель Вікторії Рощиної

Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео, що вона не звинувачує Росію.

За рік, 3 серпня 2023 року, Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала зробити репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія підтвердила, що знову тримає її в полоні.

10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому, найближчим часом вона мала повернутися в Україну.

Офіс генпрокурора 11 жовтня докваліфікував кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, додавши ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу країни — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Тіло Рощиної повернули в Україну наприкінці лютого 2025 року. Її ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. За даними Офісу генпрокурора, на тілі журналістки виявили численні ознаки катування і жорстокого поводження. Через стан тіла визначити причину смерті не змогли.

Міжнародна організація Forbidden Stories зʼясувала, що тіло журналістки повернули без деяких внутрішніх органів. Імовірно, так хотіли приховати причину її смерті. Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що виявили на тілі журналістки численні травми — переломи кісток, крововиливи в різних частинах тіла, зламане ребро.

8 серпня у Києві попрощалися з журналісткою.