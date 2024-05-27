В росії вперше підтвердили, що утримують у полоні українську журналістку Вікторію Рощину

В росії вперше визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину. Підтвердження від Міністерства оборони рф отримав Володимир Рощин, батько Вікторії.

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

«За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території російської федерації», — йдеться в листі, підготовленому російською військовою поліцією.

Лист, датований 17 квітня, батько отримав приблизно 22 квітня. Рощин також звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який підтвердив, що Вікторія в полоні. Доступу до неї організація поки що не має.